وزير الداخلية يهنئ رئيس أركان القوات المسلحة بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة العام الهجرى الجديد.



جاء في البرقية: "يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حُلول العام الهجرى الجديد 1441هـ أن نبعث وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى متمنين لكم مزيدًا من الرفعة والتقدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعـًا قويـًا وأن يُهيئ لها من فضله مزيدًا من التقدم والنجاح".

