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رياضة

النصر السعودي يلتقي الفتح.. الجمعة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:47 م
جريدة الدستور
وكالات
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يحل النصرالسعودي حامل اللقب ضيفًا على الفتح، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ساعيًا لمتابعة بدايته الإيجابية وتحقيق فوزه الثاني تواليًا في مستهل الموسم الجديد من الدوري السعودي لكرة القدم.

وبدأ النصر الذي تقدم وصيفه الهلال بفارق نقطة يتيمة في الموسم الماضي، حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على الوافد الجديد ضمك بهدفين نظيفين، وهو يخوض اختباره الثاني الجمعة امام منافس يعتبر على الورق بمتناوله، لاسيما أن الأخير الذي حل تاسعا الموسم الماضي، خسر افتتاحا امام الشباب 1-2.

وسيدرج مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا اسم لاعبه البرازيلي بيتروس للمرة الاولى هذا الموسم ضمن القائمة الأساسية للفريق، بعدما غاب عن مواجهات دوري أبطال آسيا بسبب عدم قيد اسمه في الكشوفات الرسمية للبطولة، إلى جانب غيابه عن مواجهة ضمك بسبب الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي "فيفا".

وتضم القائمة إلى بيتروس كلا من عبدالله الخيبري والنيجيري أحمد موسى، فيما لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة المغربي عبدالرزاق الذي يخضع لفترة علاج بعد الإصابة التي تعرض لها امام ضمك، وحرمته من اللعب امام السد في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال آسيا.

ويمر النصر بفترة فنية رائعة تحت قيادة مدربه البرتغالي حيث يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري بعدما أنهى الموسم الماضي على وقع 11 فوزا في 12 مباراة، وافتتح الموسم الحالي بفوزه على ضمك.

وإلى جانب تألقه على الساحة المحلية، يبرز آسيويا أيضا اذ رفع سلسلته القياسية في دوري الأبطال الى مباراة سابعة تواليا دون خسارة، بتغلبه على ضيفه السد القطري 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي.

وقال فيترويا عقب مباراة السد "الشيء الذي يعجبني في فريقي بأننا نملك شخصية وهوية وطابعا مختلفا ولا نهتم لهوية خصمنا لأننا نملك شخصية مختلفة".

وتابع فيتوريا "لدينا ثقة كاملة ببعضنا البعض ونعمل من أجل اظهار هذا النادي الكبير والعريق بأفضل صورة حتى لو تأخرنا بهدف" في اشارة الى تخلف فريقه بهدف أمام السد.

ويتطلع الهلال لتحقيق فوزه الثاني تواليا عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على الرائد السبت.

وظهر الهلال بشكل مميز بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو الذي حل بديلا للكرواتي زوران ماميتش، ففاز افتتاحا على ابها 4-2، وطمأن جماهيره بحجزه بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا على حساب مواطنه الأهلي بفضل فوزه ذهابًا في جدة 4-2، برغم خسارته إيابًا في الرياض 0-1. كما تعادل سلبًا الاربعاء امام قطب جدة الآخر الاتحاد في ذهاب ربع النهائي.
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