وزير الداخلية يهنيء القائد العام للقوات المسلحة بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمـد زكى القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ بمناسبة العام الهجري الجديد.



جاء في البرقية: "يطيـب لي وهيـئة الشـرطة بمناسبة إشراقة العام الهجري الجديد 1441 هـ أن نُعرب لســيادتكـم والمجلس الأعلـى للقـوات المسلحة والقــادة والضباط وضباط الصف والصـناع العسكريين وجنـود القوات المسـلحة البـــاسلة عن أصــدق التهانى وأسمى الأمانى.. إننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تؤكد وتُجسد قيم العطاء والتضحية فإننا ندعو الله عز وجل أن يُعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.. حفظ الله جيش مصـر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح كل خُطاه لترسيخ دعائم الاستقرار والنصر والنماء لمصر الكنانة على مر الزمان".

