غدًا.. السيسي يبحث مع وزير التجارة الياباني الفرص الاستثمارية بمصر

صرحت رئاسة الجمهوري منذ قليل بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيبحث غدا الخميس، مع وزير التجارة الياباني الفرص الاستثمارية والتنموية بمصر، على هامش قمة "تيكاد".



وتشمل أنشطة قمة التيكاد السابعة عددًا من المحاور والأنشطة المهمة من بينها انعقاد الدورة الثانية لندوة القطاعين العام والخاص حول البنية التحتية عالية الجودة بين اليابان وإفريقيا، تنظمها وزارة التهيئة الترابية والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية بمشاركة 14 دولة أفريقية من بينها مصر وتونس والمغرب وكوت ديفوار وأثيوبيا وغانا.

