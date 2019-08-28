السيسى يلتقى رئيس جامعة هيروشيما على هامش "تيكاد 7"

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في يوكوهاما، ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما، على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد.



وأكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا في هذا الصدد بنموذج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك باعتبارها من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين.



وأعرب الرئيس عن تقديره للدعم الياباني المتواصل للمشروعات ذات الصلة بالارتقاء بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وأمله في تعميق هذا التعاون من خلال تعميم التجربة اليابانية في التعليم في مصر وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى اليابان.

