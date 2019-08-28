النائب العام السودانى يتسلم تقرير أحداث بورتسودان

يتسلم النائب العام السوداني عبدالله أحمد عبدالله، اليوم الأربعاء، تقريرًا حول الأحداث الدامية التي شهدتها ولاية البحر الأحمر شرق السودان بين قبيلتي البني عامر والنوبة، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات، حسبما أفادت صحيفة السوداني.



وكانت الصحف المحلية قد أفادت أمس بوصول النائب العام إلى بورتسودان، وانخرط في اجتماع مع لجنة أمن الولاية، بهدف الاطلاع على تفاصيل الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخرا.



وشهدت مدينة بورتسودان أحداث قتال بين اثنين من المكونات الاجتماعية للمدينة استمرت من الخميس حتى مساء السبت الماضي، استخدمت خلالها الأسلحة النارية والبيضاء.



وتسببت الأحداث في الإطاحة بحاكم البحر الأحمر، اللواء ركن عصام عبدالفراج، ومدير جهاز المخابرات على يد المجلس السيادي يوم الأحد بعد تفاقم الأزمة وفشلهم في احتواء أحداثها.



وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الإثنين، أن أحداث بورتسودان خلفت 37 قتيلًا وعشرات الإصابات، بالرصاص والحرق.