محطات الوجه البحرى وسيناء تستعد لتوفير المياه للأراضى

واصلت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى، رفع درجة الاستعداد ومتابعة مختلف المحطات؛ للاطمئنان على عمليات الصيانة وتلبية الاحتياجات المائية للزراعات المختلفة في موسم أقصى الاحتياجات.



وقال المهندس إسماعيل عبدالباقي، مدير عام محطات جنوب غرب الدلتا، إنه تتم متابعة كل محطات الميكانيكا والكهرباء وصيانتها لتوفير المياه اللازمة للرى ضمن خطة العام الجديد، منها تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة بمحطة 3100 التابعة لمحطات الفتح، مع وضع برنامج زمنى للعمرات بعد انتهاء فترة أقصى الاحتياجات.



كما اجتمع المهندس عبد الحكيم أبوالمجد، رئيس قطاع محطات الوجه البحري وسيناء، مع المهندسين رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم والمهندسين على مستوى قطاع الوجه البحري وسيناء، لمناقشة آخر التطورات والمستجدات والوقوف على الحالة الفنية للمحطات من وحدات وصناديق التروس والتأكيد على جاهزية المحطات ووحدات الطوارئ للتحرك وقت الأزمات ومناقشة أعمال الصيانة والعمرات والتنبيه على سرعة إنجاز الأعمال لضمان الوفاء بالاحتياجات المائية في موسم أقصى الاحتياجات المائية..



وأكد المهندس محمد محمد عبدالعاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تتم متابعة محطات الرفع، والتأكد من جاهزية كل الوحدات بها ورفع كفاءتها في فترة أقصى الاحتياجات المائية، وإزالة الأعطال فور حدوثها، بالإضافة إلى القيام بالصيانة عن طريق الهيئة؛ لترشيد الإنفاق.