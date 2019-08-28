وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ بمناسبة العام الهجرى الجديد.



جاء في البرقية: "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1441هـ أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعيًا المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهـر الشـريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات، وكل عام وسيادتكم بخير".

