الأمم المتحدة: "تنظيم داعش" لا يزال يطمح للتأثير عالميًا

قال مسئول وحدة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يوم الثلاثاء، إن الجماعة الإرهابية "تنظيم داعش" لا تزال تطمح فى البقاء مؤثرة عالميًا، مع استمرار شبكتها السرية وفعالياتها الإقليمية وعمليات مقاتليها العائدين لبلدانهم.



صرح فلاديمير فورونكوف، مسئول وحدة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بذلك خلال إطلاعه مجلس الأمن الدولي على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول التهديدات التي يمثلها هذا التنظيم على الأمن والسلام بالعالم.



وقال إن هذه الجماعة الإرهابية، رغم هزيمتها وفقدانها لمناطقها في سوريا في مارس 2019، فما زالت تعوّل على أتباعها وتحفز على الهجمات، ولديها أرصدة متبقية تقدر بنحو 300 مليون دولار أمريكى متاحة أمامها.



في الشرق الأوسط، قال فورونكوف إن "تنظيم داعش" يواصل العمل في شبكته السرية، مع تزايد عدد هجماته بمناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وتمرده المستمر الهادف إلى منع عودة الاستقرار والبناء في العراق.



وفيما يتعلق بإفريقيا، قال "إن هناك زيادة صادمة في أعداد مناصري هذه الجماعة والقاعدة، مع تزايد أعمال العنف في غربي القارة".