مصرع شاب في مشاجرة بمطروح

شهدت مطروح، فجر اليوم الأربعاء، مشاجرة بين مجموعة من المصطافين مع أحد أبناء قبائل المحافظة ويدعى "صلاح يوسف العشيبي" وشهرته "صلاح بيسو" مما أدى إلى وفاته أثناء المشاجرة.



وقال عادل العلواني أحد أبناء قبائل مطروح لـ"الدستور"، إن 6 من الشباب زوار مطروح ودخلوا أحد الكافيهات على البحر بمنطقة الليدو، وبعد جلوسهم سألهم المجني عليه عن شرابهم لكنهم امتنعوا، فقال لهم إن الكافيتريا لأكل العيش ولا بد من الطلب، فرمى أحدهم 50 جنيهًا في وجهه وقال له "إديها لأمك" فقطع المجني عليه النقود وطردهم وأثناء الخروج حدث هرج ومرج فسقط على بلدورة بمقدمة الرأس أودت بحياته.



وأوضح الدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة، أن مستشفى مطروح العام استقبل "صلاح يوسف" فجر اليوم الأربعاء، من أحد المستشفيات الخاصة، جثة هامدة إثر مشاجرة بمنطقة الليدو، مضيفًا أنه تم تركيب أنبوبة حنجرية وتم عمل إنعاش رئوي له لكنه لم يستجب، فتم التحفظ عليه في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.