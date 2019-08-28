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حوادث

حبس متهم سب محامي خصمه في سوهاج

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:25 ص
حبس
حبس
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قضت محكمة جنح أخميم بسوهاج، الأربعاء، بمعاقبة متهم بسب محامي خصمه، شهرًا وكفالة 200 جنيه، وهو حكم فريد من نوعه بحبس المتهم لتجاوزه في حق محامي الخصم أثناء تأدية عمله بالمحكمة، بعدما استعان المحامي بالضبطية القضائية الخاصة بجلسة المحكمة لإثبات الاتهام.

وجاء في حيثيات الحكم المقيد برقم 3055 لسنة 2019، أن النيابة العامة أسندت للمتهم، أنه بتاريخ الواقعة 22 أكتوبر 2018 سب المتهم "م. ش" المجني عليه المحامى سامح نظير نجيب، بأن وجه إليه ألفاظ بذيئة، وطلبت عقابه بالمواد 171، 306 من قانون العقوبات وتم تداول الدعوى بالجلسات، ومثل خلالها المبلغ وادعى مدنيًا قبل المتهم في الدعوى بجلسة 2742019.

واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 173 من قانون العقوبات التي تنص على أن: من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى".

كما تنص المادة 54 من قانون المحاماة على أن "يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة".

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات والمادة الثانية من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن تتوافر صفة المحامي في المجني عليه، وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها وإذ كان الحكم المطعون فيه خلا من استظهار ذلك يكون قاصرًا.

وعن الدعوى المبينة المقامة من المدعى بالحق المدنى، فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها في حق المتهم وكان ركن الخطأ أساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئًا مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن المدعى بالحق المدني قد ناله ضرر منها، وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم الذي أدانته المحكمة لما وقع الضرر بالمدعى بالحق المدني، وكان المبلغ المطلوب موقوتًا لتلك الأضرار فمن ثم تقضى المحكمة للمدعى بالحق المدنى بالتعويض المطلوب.
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