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عالم

صحيفة سودانية: تأجيل إعلان تشكيل حكومة السودان الانتقالية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:20 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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أفادت صحيفة الانتباهة السودانية في خبر عاجل، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ"الرفيعة"، عن تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية من اليوم لمزيد من التشاور، واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة السياسية.

وأكدت المصادر، على حدوث تجاوز من قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليمها لترشيحات الوزراء إلى رئيس الوزراء مباشرة قبل عرضها والتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة، حسب ما نصت عليه الوثيقة السياسية في الفصل الثاني المادة العاشرة التي تشترط التشاور في ترشيح قائمة الوزراء.

وأكد المصدر على تسلم المكون العسكري في مجلس السيادة للترشيحات مساء أمس، وأوضح أنه سيعكف على دراستها اليوم، ثم تسليمها للحرية والتغيير التي من المفترض أن تسلم رئيس الوزراء قائمة نهائية متفقًا عليها بين الطرفين.

وتوقع المصدر أن تأخذ هذه الإجراءات بعض الوقت استيفاء الإجراءات والشروط، بما في ذلك تقديم رئيس الوزراء قائمته النهائية لمجلس السيادة لاعتمادها حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية ثم إعلان تشكيل الحكومة.

ورجحت المصادر ألا تكون للمكون العسكري في مجلس السيادة تحفظات قوية على الأسماء التي تم ترشيحها خاصة بعد إخضاعها للفحص من جهات الاختصاص.

وطلبت المصادر، إعطاء رئيس الوزراء الوقت الكافي لإجراء المشاورات اللازمة لاختيار الوزراء، خاصة أنه أعلن أمس أنه تسلم قائمة الترشيحات من قوى الحرية والتغيير الثالثة ظهرا.

وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي أدى القسم مساء الأربعاء الماضي رئيسًا للحكومة الانتقالية التي ستدير شئون البلاد فترة 39 شهرًا، قد أعلن أمس في بيان، تسلمه قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، والتي بلغت 49 مرشحًا ومرشحة لعدد 14 وزارة، و16 مرشحًا ومرشحة لخمسة مجالس وزارية متخصصة.
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