حقيقة قصيدة غزل الشاعر اليمني لمذيعة الحدث

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول قصيدة شعر لشاعر يمني يُدعي عمر محمد العمودي، الذى تغزل بالإعلامية والصحفية اللبنانية كريستيان بيسري المذيعة بقناة الحدث، مرفقًا بنص آخر منسوب إلى الإعلامية المعروفة باعتباره ردا على رسالته.



وتداول رواد السوشيال ميديا رسالة الغزل والرد بصورة كبيرة، وتفاعل معها العديد من الشباب رغم أن الحقيقة ليست كذلك.



الرسالة بالفعل كتبها الشاعر اليمني، ولكن تطوع بالرد عليه شاعر آخر يمني وهو سلمان القابلتى، الذى تقمص شخصية المذيعة ورد بنص لا يقل فى رومانسية عن الرسالة حاملة معها كم من المشاعر الرومانسية الذي تفاعل معه رواد السوشيال ميديا.



