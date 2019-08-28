5 موارد لهيئة الشراء الموحد الطبية في القانون الجديد

حدد قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، موارد هيئة الشراء الموحد، بالتزامن مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون، وذلك على النحو الآتي:



1- الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة لشراء وصيانة المستحضرات والمستلزمات الطبية في الموازنه العامة لها.



2- الرسوم التي تحصلها الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون.



3- مقابل الخدمات التي تؤديها للغير وفقًا للنسب والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة.



4- عائد استثمارات أموال الهيئة.



5- الهبات والمنح والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها بأغلبية أعضائه بما لا يتعارض مع أهدافه، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.