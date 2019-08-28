الأربعاء 28 أغسطس 2019 الموافق 27 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

تجديد حبس 4 متهمين بتنظيم "اللهم ثورة"

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:11 ص
جريدة الدستور
حسام محفوظ
طباعة
جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، حبس 4 متهمين في قضية تنظيم إرهابي يسمى "اللهم ثورة" 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

يواجه المتهمون في القضية 277 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وهم كل من: "محمد محيى، وهلال المصرى، وأحمد الرسام، وجمال فياض"، اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وكانت النيابة قررت في وقت سابق حبس 25 متهمًا على ذمة التحقيقات في ذات القضية، نسبت إليهم اتهامات الإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت كشف تنظيم أسمته في بيانها "اللهم ثورة" مؤكدة توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط فى محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال أعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين، بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

لماذا دشن أساتذة الجامعات هاشتاج "علماء مصر غاضبون"؟

منذ يوم

القصة الكاملة لشطب صيدليات "العزبى" و"رشدى" من سجلات الصيدلة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة اعتداء ضابط على معلمة في الإسماعيلية

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

الأكثر قراءة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

بالفيديو.. الأرصاد: تكشف حجم تأثير حريق الأمازون على مصر

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

أيام زمان

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

الصحة

دراسة "تفضح" أساليب الأطباء العلاجية "غير الفعالة"

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

الرئيس نيوز

بكري: اليوم يسدل الستار في قضية تخابر جماعة الاخوان

التقارب بين السيسي وماكرون يقلق صحافة أردوغان

لأول مرة.. انضمام 10 مصريات لصفوف الشرطة ببعثة الأمم المتحدة في الكونغو

واشنطن تلغي تأشيرة طالب فلسطيني بسبب آراء سياسية لأصدقائه على «السوشيال ميديا»

منوعات

حقيقة تورط الكوكب الأحمر في مرض رواد الفضاء

نصائح لترك انطباعًا جيدًا في الوظيفة الجديدة

شينجيانغ الصينية تحسن بيئة أنهارها وبحيراتها

الصين تعزز الحفاظ على المياه في المؤسسات العامة

كشكول

"زمالة المعلمين" توافق على تفعيل وثيقة تأمين على الوفاة

إنتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة"دور ثان" نهاية الأسبوع الجاري

اليوم.. جامعة النيل الأهلية تخرج الدفعة الأولى من مشروع VETENG

جامعة نيو جيزة تعلن عن أماكن شاغرة بكلية الاقتصاد والسياسة

إسلام سياسي

بالأسماء.. 13 إخوانيا هاربا مطلوبين للعدالة فى قضية "التخابر" أبرزهم محمود عزت

رئيس حزب الفضيلة يدعو إلي تنشيط العمل السري داخل الإخوان

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب

السعودية تجدد دعوة "الحوار اليمني" والتوحد ضد إرهاب الحوثي


زيت وسكر

أسعار عملات عربية وأجنبية اليوم الأربعاء 28 – 8 – 2019

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28 – 8 – 2019

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 – 8 – 2019

هل يتقيد صرف الواردات الحوافز بتوقيعات الحضور؟.. “التنظيم والإدارة” يجيب!

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
البشر .. بين الصدق والكذب !
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
المزيد

الثقافة

"ثقافة السويس" تناقش مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها

"سلطان الحرافيش" يختتم عروضه بالمسرح العائم

غدًا.."يوم الثبات الانفعالي"على طاولة أتيليه القاهرة

خالد جلال يحصد لقب "الأفضل فى المسرح"

صفحتنا ع الفيس بوك