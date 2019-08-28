تجديد حبس 4 متهمين بتنظيم "اللهم ثورة"

جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، حبس 4 متهمين في قضية تنظيم إرهابي يسمى "اللهم ثورة" 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



يواجه المتهمون في القضية 277 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وهم كل من: "محمد محيى، وهلال المصرى، وأحمد الرسام، وجمال فياض"، اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.



وكانت النيابة قررت في وقت سابق حبس 25 متهمًا على ذمة التحقيقات في ذات القضية، نسبت إليهم اتهامات الإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت كشف تنظيم أسمته في بيانها "اللهم ثورة" مؤكدة توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط فى محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال أعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين، بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.