حسين الزناتي: القطاع الخاص له دور كبير في التعليم الياباني

قال الدكتور حسين الزناتي، العالم المصري في مجال التعليم، إن القطاع الخاص له دور كبير في المجتمع الياباني، على مستوى المجالات كافة.



وأضاف "الزناتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، أن القطاع الخاص له دور كبير في تطوير التعليم، وهناك شراكة واضحة في المشاكل الموجودة بالمجتمع.



وأكد أنه توجد شراكة بين الحكومة اليابانية والقطاع الخاص، لتطوير المناهج والأدوات المستخدمة كل 4 سنوات، وبالتالي يكون دوره تقديم خدمات تواكب العصر والتكنولوجيا الحديثة.