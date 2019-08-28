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مصر

التفاصيل الكاملة لـ"الصور الفاضحة" فى منهج "كونكت" للصف الثانى الابتدائى

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:11 ص
منهج كونكت
منهج كونكت
نورهان عبدالرحمن
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أثارت صور على صفحات التواصل الاجتماعي، الجدل، حيث اعتبرها الكثير أنها خادشة للحياء العام، ونسبت الصورة لدرس من منهج "كونكت" الخاص بالصف الثاني الابتدائي بالمدارس الحكومية لشرح جسم الإنسان، تسمى "my body"، للتعرف على أعضاء الإنسان.

من جانبها أكدت دكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الصورة المتداولة خارج أى منهج دراسي، وليست منهجًا من كتب وزارة التربية والتعليم للصف الثانى الابتدائى ولا أى صف دراسى آخر.

وأضافت شلبي أن الوزارة لم تتناول مثل هذه الموضوعات فى مناهج الصف الثانى الابتدائى، موضحة أن الصورة ليست من مناهج الوزارة على الإطلاق، كما أنها ليست من الكتب الخارجية التى تتم مراجعتها وترخيصها داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

من جانبه اعتذر محمود عوارة، أحد المسئولين عن سلسلة الكتب الخارجية صاحبة الصور المنتشرة، نيابة عن جميع فريق العمل، عن صوة توضيحية تم استخدامها، وقد اعتبرت في غير محلها.

وأكد أن هذا الاستخدام كان بحسن نية وذلك بهدف مساعدة الطلاب، موضحا أنهم يقدرون جميع الآراء ويرحبون بالنقد البناء، ويتقبلون ذلك بصدر رحب.

وأعلن أنه تم حذف هذه الصورة وتغييرها استجابة لآراء أولياء الأمور، وحرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب إن كان ذلك لا يقلل من الجهد المبذول في إعداد الكتاب، وما يحتويه الكتاب من معلومات وطريقة عرض سهلة ومبسطة، والطباعة الفاخرة للكتاب.

في السياق ذاته، علق خالد صفوت، مؤسس جروب "ثورة أمهات مصر"، بأنه عندما رأى الصورة المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي بحث فى حقيقتها، واكتشف أنها تابعة لأحد الكتب الخارجية التى تتناول نفس ذات المنهج وتُباع فى المكتبات وسوق الكتب الخارجية.

وأكد أن الجميع انتباه الدهشة والحيرة كيف حصلت دور النشر على ترخيص بطباعة وتداول هذا الكتاب وكيف سمح لها، وتابع وإن كانت لم تحصل على ترخيص فالفاجعة أكبر كيف تترك مثل هذه الكتب الخارجية دون رقابة.

وطالب صفوت أنه يجب أن تكون هناك رقابة وعقوبات شديدة على مثل هذه الكتب لحماية أطفالنا من خدش الحياء العام أو بث الأفكار المتطرفة والسموم الفكرية والتربوية ولا يجب أن نتركهم يعبثون بمقدرات الوطن.
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