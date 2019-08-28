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توك شو

عالم مصري: مشروعات أكاديمية بين اليابان وإفريقيا في قطاع التعليم

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:10 ص
الدكتور حسين الزناتي،
الدكتور حسين الزناتي، العالم المصري
وسام عطية
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قال الدكتور حسين الزناتي، العالم المصري في مجال التعليم، إن وفد مصر في مجال التعليم يشارك في قمة التيكاد نظرًا للشراكة المصرية اليابانية في هذا القطاع.

وأضاف "الزناتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، أن مصر بدأت في تطبيق الخطط والآليات على أرض الواقع ببناء المدارس اليابانية.

وأكد أنه سيكون هناك أنشطة ومشروعات أكاديمية بين الجانب الياباني والقارة الإفريقية، للاستفادة من تقدمهم في قطاع التعليم.
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