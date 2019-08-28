الزناتي: اليابان تطورت بالتنمية الاجتماعية وهو ما نحتاحه في مصر

قال الدكتور حسين الزناتي، العالم المصري في مجال التعليم، إن رئيس الوزراء الياباني نوه عن كيفية توظيف إمكانيات مصر لدعم المشروعات التنموية، مما يعطي رواجًا لمكانة مصر كدولة إفريقية وأيضًا مكانة للرئيس السيسي كأول رئيس مصري يشارك بالتيكاد بدوره كرئيس الاتحاد الإفريقي.



وأضاف "الزناتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، أن المجتمع الياباني وصل لتقدمه بالتنمية الاجتماعية مع الحفاظ على اللغة الأم، واستمرار طريقة تحسين الأداء وهو ما يرغب السيسي تطبيقه في مصر.



وأشار "الزناتي"، إلى نظام التعليم وتطويره باستخدام الثقافات المحلية، وتدريب المعلمين على طريقة التعلم، موضحًا أن استخدام الطريقة التقليدية في التعليم باليابان للتنمية الذهنية والبدنية والاجتماعية، وهو ما نحتاجه في مصر لبناء الشخصية المصرية.