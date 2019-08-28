الأربعاء 28 أغسطس 2019 الموافق 27 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

تسجيل المقابلات الشخصية لـ"محاكاة البرلمان الإفريقي" لليوم الثاني

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:09 ص
جريدة الدستور
عمرو خان
طباعة
تستكمل كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة صباح اليوم الأربعاء، المقابلات الشخصية لعدد من المتقدمين لنموذج محاكاة البرلمان الإفريقي، الذي تنظمه الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

ويشارك الدكتور باسم رزق مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة والدكتور سيد رشاد المنسق العام لشئون الطلاب الوافدين بجامعة القاهرة، في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين حتى الخميس المقبل.

وجرت المقابلات مع عدد من الذين سجلوا على الاستمارة الإلكترونية، التي تم طرحها منذ نحو أسبوعين، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتناولت الاختبارات أسئلة خاصة بالثقافة العامة في مصر والبلدان الإفريقية والشأن الإفريقي فيما يتعلق (بالاتحاد والبرلمان الإفريقي).
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 22 دقيقة

"فتاة العياط" تصل محكمة العباسية لنظر الاستئناف على إخلاء سبيلها

منذ يوم

القصة الكاملة لشطب صيدليات "العزبى" و"رشدى" من سجلات الصيدلة

منذ حوالي 20 ساعة

إحالة عمرو أديب للتحقيق أمام "الأعلى للإعلام"

منذ حوالي 12 ساعة

استشهاد شرطيين وإصابة 3 مواطنين في تفجير ثان بغزة

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

الأكثر قراءة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

بالفيديو.. الأرصاد: تكشف حجم تأثير حريق الأمازون على مصر

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

أيام زمان

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

الصحة

دراسة "تفضح" أساليب الأطباء العلاجية "غير الفعالة"

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

الرئيس نيوز

بكري: اليوم يسدل الستار في قضية تخابر جماعة الاخوان

التقارب بين السيسي وماكرون يقلق صحافة أردوغان

لأول مرة.. انضمام 10 مصريات لصفوف الشرطة ببعثة الأمم المتحدة في الكونغو

واشنطن تلغي تأشيرة طالب فلسطيني بسبب آراء سياسية لأصدقائه على «السوشيال ميديا»

منوعات

حقيقة تورط الكوكب الأحمر في مرض رواد الفضاء

نصائح لترك انطباعًا جيدًا في الوظيفة الجديدة

شينجيانغ الصينية تحسن بيئة أنهارها وبحيراتها

الصين تعزز الحفاظ على المياه في المؤسسات العامة

كشكول

"زمالة المعلمين" توافق على تفعيل وثيقة تأمين على الوفاة

إنتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة"دور ثان" نهاية الأسبوع الجاري

اليوم.. جامعة النيل الأهلية تخرج الدفعة الأولى من مشروع VETENG

جامعة نيو جيزة تعلن عن أماكن شاغرة بكلية الاقتصاد والسياسة

إسلام سياسي

بالأسماء.. 13 إخوانيا هاربا مطلوبين للعدالة فى قضية "التخابر" أبرزهم محمود عزت

رئيس حزب الفضيلة يدعو إلي تنشيط العمل السري داخل الإخوان

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب

السعودية تجدد دعوة "الحوار اليمني" والتوحد ضد إرهاب الحوثي


زيت وسكر

أسعار عملات عربية وأجنبية اليوم الأربعاء 28 – 8 – 2019

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28 – 8 – 2019

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 – 8 – 2019

هل يتقيد صرف الواردات الحوافز بتوقيعات الحضور؟.. “التنظيم والإدارة” يجيب!

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
البشر .. بين الصدق والكذب !
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
المزيد

الثقافة

"ثقافة السويس" تناقش مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها

"سلطان الحرافيش" يختتم عروضه بالمسرح العائم

غدًا.."يوم الثبات الانفعالي"على طاولة أتيليه القاهرة

خالد جلال يحصد لقب "الأفضل فى المسرح"

صفحتنا ع الفيس بوك