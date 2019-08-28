تسجيل المقابلات الشخصية لـ"محاكاة البرلمان الإفريقي" لليوم الثاني

تستكمل كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة صباح اليوم الأربعاء، المقابلات الشخصية لعدد من المتقدمين لنموذج محاكاة البرلمان الإفريقي، الذي تنظمه الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.



ويشارك الدكتور باسم رزق مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة والدكتور سيد رشاد المنسق العام لشئون الطلاب الوافدين بجامعة القاهرة، في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين حتى الخميس المقبل.



وجرت المقابلات مع عدد من الذين سجلوا على الاستمارة الإلكترونية، التي تم طرحها منذ نحو أسبوعين، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتناولت الاختبارات أسئلة خاصة بالثقافة العامة في مصر والبلدان الإفريقية والشأن الإفريقي فيما يتعلق (بالاتحاد والبرلمان الإفريقي).