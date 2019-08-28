السبت.. الاتفاقيات التجارية الأفريقية ندوة بـ"مهندسين الإسكندرية"

تنظم نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، من خلال لجنة الصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة برئاسة المهندس كريم عزت، السبت المقبل، ندوة تحت عنوان "الاتفاقيات التجارية وكيفية تفعيلها وما يحتاجه السوق الأفريقي من منتجات" وذلك داخل قاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبي.



ومن جانبه أوضح المهندس كريم عزت، أن الندوة تأتي في إطار الدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به نقابة المهندسين بالإسكندرية، وتفعيلًا لدورها القومي في تدعيم الامتداد الأفريقي ومن منطلق دور النقابة في توعية المهندسين وفتح مجالات للعمل وتبادل الخبرات على مستوى القارة الأفريقية.



فيما نوه رئيس لجنة الصناعة والطاقة، إلى أن سياق الندوة يهدف إلى العمل وفقا لرؤية مصر 2030، والذى يهدف إلى النمو في الأعمال والاستثمارات بالقارة الأفريقية بناء على رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.