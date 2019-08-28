الترتيبات النهائية لافتتاح المتحف المصرى الكبير (فيديو)

كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، عن الترتيبات النهائية لافتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيرًا إلى أن أعمال تعقيم وترميم وصيانة التابوت تستغرق حوالي 8 أشهر، حيث يعاني التابوت من العديد من مظاهر التلف المختلفة، مثل وجود شروخ في طبقات الجص المذهبة، وضعف عام في طبقات التذهيب.



وأضاف "زيدان"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "ten"، أن عملية نقل الآثار والترميم تسير بشكل جيد، موضحًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بإنجاز مبنى المتحف بنسبة 100%.



يذكر أن التابوت يعد أحد التوابيت الثلاثة للملك الشاب التي تتخذ شكل الملك في الوضع الأوزيري، والتي تم اكتشافها في غرفة دفنه في عام 1922.