عيسى زيدان: تم نقل 48 ألف قطعة أثرية إلى المتحف الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام ترميم ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير، إن العمل على نقل الأثار وترميمها يتم على قدمٍ وساق، بالإضافة لمباني المتحف التي تمت بنسبة 100%، وجاري تجهيزات قاعات العرض، ومن أهمهم قاعة توت عنخ آمون التي تبلغ مساحتها حوالي 7500 متر.



وأضاف "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، أنه خلال الأشهر القادمة سيتم وضع الفتارين ووضع القطع الأثرية بداخلها، مؤكدًا أنه تم نقل 48 ألف قطعة أثرية، وتم الانتهاء أيضا من ترميم 44 ألف قطعة منهم.



وأوضح أن هناك عرض متميز، ففي البهو العظيم يوُضع 4 تماثيل، كما يضم الدرج العظيم 87 قطعة أثرية، مؤكدًا أن مجموعة توت عنخ آمون سيتم عرضها بالكامل لأول مرة، فضلًا عن بعض القاعات الآخرى التي تبدأ من عصر ما قبل الأسرات حتى العصر اليوناني والروماني، مع الحرص على عرض قطع لأول مرة، للحفاظ على هوية ورونق المتاحف الآخرى.