الأربعاء 28 أغسطس 2019 الموافق 27 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

الأرصاد: غدًا طقس حار.. والقاهرة 36 درجة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:03 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 36
شبين الكوم 25 36
طنطا 25 35
دمنهور 24 35
الإسكندرية 26 32
بلطيم 25 32
مطروح 24 32
السلوم 23 31
سيوة 25 39
بورسعيد 25 32
دمياط 24 31
الزقازيق 25 37
الإسماعيلية 24 37
السويس 25 36
العريش 23 33
رفح 23 33
رأس سدر 26 35
نخل 20 35
نويبع 29 35
طابا 25 33
كاترين 20 33
الطور 28 35
شرم الشيخ 30 38
الغردقة 29 38
مرسى علم 30 37
الفيوم 26 37
بنى سويف 24 37
المنيا 24 38
أسيوط 25 39
سوهاج 25 39
قنا 26 40
الأقصر 27 40
أسوان 28 41
أبوسمبل 28 41
الوادى الجديد 25 42
شلاتين 29 37
أبورماد 29 36
حلايب 30 34
رأس حدربة 29 34.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

منذ حوالي 12 ساعة

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. رئيسة وزراء الدنمارك توجه رسالة لـ"ترامب".. والأخير يرد: "سيدة قذرة"

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

الأكثر قراءة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

بالفيديو.. الأرصاد: تكشف حجم تأثير حريق الأمازون على مصر

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

أيام زمان

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

الصحة

دراسة "تفضح" أساليب الأطباء العلاجية "غير الفعالة"

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

الرئيس نيوز

بكري: اليوم يسدل الستار في قضية تخابر جماعة الاخوان

التقارب بين السيسي وماكرون يقلق صحافة أردوغان

لأول مرة.. انضمام 10 مصريات لصفوف الشرطة ببعثة الأمم المتحدة في الكونغو

واشنطن تلغي تأشيرة طالب فلسطيني بسبب آراء سياسية لأصدقائه على «السوشيال ميديا»

منوعات

حقيقة تورط الكوكب الأحمر في مرض رواد الفضاء

نصائح لترك انطباعًا جيدًا في الوظيفة الجديدة

شينجيانغ الصينية تحسن بيئة أنهارها وبحيراتها

الصين تعزز الحفاظ على المياه في المؤسسات العامة

كشكول

"زمالة المعلمين" توافق على تفعيل وثيقة تأمين على الوفاة

إنتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة"دور ثان" نهاية الأسبوع الجاري

اليوم.. جامعة النيل الأهلية تخرج الدفعة الأولى من مشروع VETENG

جامعة نيو جيزة تعلن عن أماكن شاغرة بكلية الاقتصاد والسياسة

إسلام سياسي

بالأسماء.. 13 إخوانيا هاربا مطلوبين للعدالة فى قضية "التخابر" أبرزهم محمود عزت

رئيس حزب الفضيلة يدعو إلي تنشيط العمل السري داخل الإخوان

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب

السعودية تجدد دعوة "الحوار اليمني" والتوحد ضد إرهاب الحوثي


زيت وسكر

أسعار عملات عربية وأجنبية اليوم الأربعاء 28 – 8 – 2019

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28 – 8 – 2019

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 – 8 – 2019

هل يتقيد صرف الواردات الحوافز بتوقيعات الحضور؟.. “التنظيم والإدارة” يجيب!

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
البشر .. بين الصدق والكذب !
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
المزيد

الثقافة

"ثقافة السويس" تناقش مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها

"سلطان الحرافيش" يختتم عروضه بالمسرح العائم

غدًا.."يوم الثبات الانفعالي"على طاولة أتيليه القاهرة

خالد جلال يحصد لقب "الأفضل فى المسرح"

صفحتنا ع الفيس بوك