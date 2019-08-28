قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس الفرنسي ماكرون دعا الرئيس السيسي؛ لحضور قمة الدول السبع الصناعية الكبرى بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي ولعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.



وأضاف مكرم، خلال تصريحات صحفية، أن أحد القضايا الأساسية التي تم التباحث بشأنها في قمة دول السبع هي شراكة الدول الكبرى مع القارة الإفريقية.



وتابع مكرم محمد أحمد: "القيمة المحورية لمصر في العالم تزداد ثقلا، لافتا إلى أن إنجازات الرئيس السيسي وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي واهتماماته بالقارة الإفريقية جعلت مصر موضع اهتمام العالم بأكمله.



وأضاف: المصريون قاموا بما كان مستحيلا بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم عن المنتجات البترولية، توفر أموالا كثيرة للدولة يتم توجيهها إلى تطوير الصحة والتعليم".



كما أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أن مكانة مصر ارتفعت بقوة بين دول العالم بعد تحقيق الإصلاح الاقتصادي، واعتبارها من الدول الواعدة في إفريقيا والشرق الأوسط.

