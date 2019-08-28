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الثقافة

"ثقافة السويس" تناقش مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:02 ص
ثقافة السويس
ثقافة السويس
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام الصالون الثقافي الشهري الذي ينعقد بآخر ثلاثاء من كل شهر لفرع ثقافة السويس محاضرة بعنوان "مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها السياسية والاقتصادية والإجتماعية".

حاضر فيها دكتورة حنان الأمير، رئيس فرع التنمية المستدامة فى السويس، ودكتورة غادة جابر، كما استضاف الصالون المهندس ابراهيم عبد الله أمين عام بيت العائلة المصرية بالسويس "شخصية عامة للصالون".

وقالت حنان الأمير:"إن التنمية هي التي تُمكن من إشباع احتياجات الأجيال الحالية وتحقق رفاهيتهم، بما في ذلك الفقراء منهم دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على إشباع حاجتهم".

وتحدثت عن البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية المستدامة، والبعد البيئي، وألقت الضوء على النمو والتنمية المستدامة، مشيرة أن النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تحسنا في رفاهية جميع الناس بالمعنى الواسع الذي تُحيل عليه كلمة الرفاهية.

وتحدثت غادة جابر موضحة ما هى مكونات مفهوم التنمية المستدامة.

تضمن الصالون فقرة شعرية أدارها الشاعر عزت المتبولي رئيس نادي أدب السويس، كما شاركت الشاعرة ماجدة سعد التي ألقت قصيدة "مدينتي"، بمشاركة الشاعر إبراهيم أبو سمرة، وأدار الصالون الإعلامي أحمد عامر، وذلك بقاعة كامل عيد رمضان بنادى الأدب بقصر ثقافة السويس.

نظمت إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة السويس محاضرة بجمعية تنمية المجتمع بقرية العمدة بعنوان "دور المرأة في النهوض بالمجتمع" ألقاها أحمد أبو سمره، حيث تحدث أبو سمرة بأن المرأة تُعد حجر الأساس في المجتمع، قائلًا:"منذ القدم برز دورها في المجتمع فهي الأم والمربية وصانعة الأجيال".
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