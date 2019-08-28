يد الزمالك يقابل كيل الألماني في ربع نهائي مونديال الأندية

يلتقي فريق كرة اليد بنادي الزمالك، نظيره كيل الألماني، اليوم الأربعاء في تمام الـ1:30 ظهرًا، في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام في المملكة العربية السعودية.



وتأهل كيل الألماني إلى ربع النهائي بالفوز على جامعة سيدني بنتيجة 41 27 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء.



وتأهل فريق الزمالك إلى السوبر جلوب بحصد لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بنتيجة 38 35 على أرض وجدة المغربية.



واستقر باسم السبكي المدير الفني لفريق كرة اليد بالزمالك على 19 لاعبًا في قائمة البطولة وهم كل من: محمد علي ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكي ومحمد علاء السيد "لوكا" ومصطفى تامر "دونجل" وأحمد الأحمر وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد عبد الرحمن ويحيى الدرع ومصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن ووسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك.