علي مسعود: الإصلاح الاقتصادي داخل مصر سيساهم في جذب الاستثمارات (فيديو)

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن العلاقات المصرية اليابانية ليست علاقات دبلوماسية واقتصادية ولكن فيها جزء ثقافي وحضاري بصورة واضحة.



وأضاف "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية في فضائية "إكسترا نيوز"، أن شكل العلاقة الاقتصادية بين مصر واليابان سيتغير خلال الفترة القادمة بصورة كبيرة، لسببين لأن مصر الآن لها ظهير كبير وهو القارة الأفريقية وبالتالي عرض الفرص الاستثمارية على الجانب الياباني سيزيد، والإصلاح الاقتصادي داخل مصر سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير.



وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الجانب الاستثماري مع اليابان له ثلاثة جوانب الأول يمثل في التجارة البينية بين البلدين والجانب الثاني يمثل الاستثمارات اليابانية في مصر والثالث يمثل التعاون في نطاق التعليم والبحث العلمي لرفع مستوى التكنولوجيا.