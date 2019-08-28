تجديد اعتماد الجودة لكلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان

بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء تم تجديد اعتماد كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة جامعة حلوان للمرة الثانية على التوالي.



وهنأ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عميدالكلية الأستاذة الدكتورة حنان عبد الفتاح وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على هذا الانجاز الكبير، متمنيًا أن تحصل باقي كليات الجامعة على الاعتماد في أقرب وقت ممكن، حيث تحتوي الجامعة على عدد كبير من الكليات المميزة والفريده التي تستحق الاعتماد، وأشاد سيادته بأداء كلية التربية الرياضية بنات المتميز والذي يستحق كل التقدير.



وأشارت الدكتورة حنان عبد الفتاح عميد الكلية إلى أن كلية التربية الرياضية بنات هى أول كليات الجامعة التي يتم تجديد اعتمادها، مقدمة الشكر الدكتور ماجد نجم على دعمه المتواصل للكلية ما ساهم بشكل كبير في تجديد اعتمادها بجانب جهود السادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لإظهار الكلية بصورة مشرفة.