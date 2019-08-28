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محافظات

إحالة مسئولي المواقف بـ6 مراكز في المنيا للتحقيق

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:59 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أحال محافظ المنيا، مسئولي مشروع المواقف بـ6 مراكز للإدارة العامة للشئون القانونية؛ للتحقيق بسبب ضعف الإشراف والرقابة في متابعة أداء سير العمل بمناطق التحصيل الخاصة بالمشروع بالوحدات المحلية، وعدم تواجد المحصلين في المواقف ووجود عجز في النقدية المحصلة أمام البونات المقطوعة مما يعد إهدارًا للمال العام.

جاء قرار المحافظ بناءً على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة، عقب المرور المفاجئ على مناطق التحصيل الخاصة بالمشروع بمراكز المنيا وبني مزار وسما لوط ومغاغة والعدوة وملوي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الذي شدد على التأكد من مدى انضباط سير العمل بالمواقف ونقاط التحصيل والتزام السائقين بالتعريفة المقررة لاستقلال السيارات والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خلال أيام العطلات.

وأكد المحافظ تكثيف الحملات التفتيشية من قبل لجنة الانضباط والتفتيش الدوري والإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري على كافة القطاعات الخدمية بهدف تحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.
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