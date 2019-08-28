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تكنولوجيا

تاريخ

2020.. انتهاء اختبار أقوى مروحية في العالم

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سيتم الانتهاء من اختبارات الحكومة للنسخة الجديدة من مروحية الأكثر رفعا للأثقال في العالم في منتصف عام 2020، الطائرة قادرة على نقل ما يصل إلى 20 طنا من البضائع داخل جسم الطائرة أو على حبال خارجية.

وقال نائب المدير العام لشركة بيع تقنيات المروحيات العسكرية، فلاديسلاف سافيلييف، في معرض "ماكس-2019": "تم تطوير نسخة "مي-26تي2 في" لتلبية المتطلبات المحددة لوزارة الدفاع الروسية واجتازت الاختبارات الأولية بنجاح، ونأمل أن يتم الانتهاء من الاختبارات المشتركة للحكومة في منتصف العام المقبل"، مشيرا إلى أنه على عكس الإصدار السابق، حصلت مي-26تي 2 في على نظام الدفاع الجوي "فيتيبسك" للحماية من الصواريخ المضادة للطائرات.

وسيتلقى الطيارون معدات خاصة للطهي وتسخين الطعام، بالإضافة إلى حمام ساخن. سيتم تدفئة جسم المروحية بشكل إضافي، وسوف تظهر أنظمة التدفئة للوحدات الرئيسية.

تحتوي الطائرة على نظام إلكترونيات الطيران الجديد "بي إر إيه أو-26"، و"قمرة قيادة زجاجية" مع خمس شاشات متعددة الوظائف، بالإضافة إلى نظام الطيار الآلي الرقمي ونظام الملاحة مع دعم NAVSTAR GLONASS.

بفضل هذا، انخفض طاقم المروحية من خمسة إلى ثلاثة أشخاص، وزادت خصائص تقنيات الطيران.

بدأ تطوير النسخة القطبية الشمالية لطائرة "مي-26تي 2 في" في روستوف-نا-دونو، وستكون الطائرة الجديدة قادرة على الطيران في درجات الحرارة المنخفضة جدا.
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