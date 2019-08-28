السيسي يلتقي برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

قالت رئاسة الجمهورية منذ قليل ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي بمقر إقامته باليابان برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا.



وأضافت الرئاسة ان السيسي يؤكد المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الجايكا لدى مصر.



كما وجه الشكر إلى رئيس جايكا على المساعدات التي قدمتها لمصر، معربا عن اهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم الياباني.

