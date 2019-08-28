القوات اليمنية تتجه نحو عدن بعد سيطرتها على زنجبار

دخلت القوات الحكومية في اليمن اليوم الأربعاء، زنجبار، عاصمة أبين شرق عدن، حسبما قالت قناة العربية في نبأ عاجل لها.



كما تتج قوات الجيش اليمني نحو مدينة عدن عقب سيطرتها الكاملة على مدينة زنجبار.



يأتي هذا عقب عمليات الكر والفر التي شهدتها شبوة في عدن من صدامات مسلحة بين الجماعات المسلحة والجيش اليمني الذي تمكن من التوغل في شبوة والسيطرة عليها.



كام اعترف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، يوم الثلاثاء، بالهزيمة التي منيت بها قواته في محافظة شبوة (جنوب شرق): "لن نحمل المسؤولية غيرنا ولن نتهم جهات داخلية او خارجية".





