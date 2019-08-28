السيطرة على حريق في شقة بأوسيم

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.