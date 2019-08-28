ارتفاع حجم استثمارات حقل ظهر إلى 10.6 مليار دولار

كشف المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروشروق، أن إجمالى استثمارات مشروع تنمية حقل ظهر بلغ حتى الآن حوالى 10.6 مليار دولار منها 3 مليار دولار خلال العام الذى شهد زيادة الإنتاج في أغسطس 2019.



وأوضح أن الزيادة جاءت بعد تشغيل الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة ليصل إلى 7ر2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، ليتخطى إجمالي إنتاج الغاز من جميع حقول شركة بترول بلاعيم "بتروبل" حاجز الـ 4 مليار قدم مكعب يوميًا، وتحقيق متوسط إنتاج 805 ألف برميل مكافئ يوميًا من البترول والغاز وهو رقم قياسى لم يتحقق على مستوى شركات قطاع البترول.



جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال "بتروشروق" للعام المالى 20182019.