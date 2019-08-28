بالفيديو.. السيسي: الشراكة مع إفريقيا فُرصة حقيقية لتحقيق المكاسب المُشتركة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الترابط القائم بين تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار، قائلا إننا نقدر دعم التيكاد لخطتنا الطموحة لإسكات البنادق في كافة أرجاء إفريقيا بحلول عام 2020، غير أنه لا يخفى عليكم أن الطريق أمامنا لايزال طويلًا لطي تلك الصفحة الأليمة من تاريخ النزاعات، التي قوضت آمال التنمية، وهيأت بيئة خصبة لانتشار آفة التطرف والإرهاب.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد 7"، أن هناك حاجة ماسة لدعم سياسة الاتحاد الإفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، الذي يعمل على تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وبناء قُدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها في حماية أوطانها ترسيخًا للاستقرار والسلام.



وأشار "السيسي"، إلى أن الشراكة مع إفريقيا فُرصة حقيقية لتحقيق المكاسب المُشتركة، واستثمارًا رابحًا اقتصاديًا وأمنيًا وتنمويًا، لافتًا إلى أن أفريقيا تحرصُ على تعزيز تكاملها حتى تبقى منفتحة على العالم، وسنسعى لتعميق التعاون مع شركاء القارة الحاليين لاعتماد خطط تنفيذية قابلة للتفعيل وتعود على شعوب القارة بنتائج ملموسة.