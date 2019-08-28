العلاج الحر بـ"صحة بنى سويف" يغلق 15 منشأة طبية خاصة

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، اليوم الأربعاء، حملة موسعة على المنشآت الطبية في مركزي بني سويف وببا، بناء على توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أحمد بغدادي، مدير إدارة الطب العلاجي.



ومرت الحملة التي قادها الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر، يرافقه الدكتور مصطفى جمال والدكتورة شيرين سعيد على 38 منشاة طبية بمركزي بني سويف وببا، وذلك للتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين فى ظل خطة مديرية الصحة ببني سويف لضبط منظومة المنشآت الطبية الخاصة والرقابة المستمرة عليها.



وأسفرت الحملة عن إنذار ٣ مستشفيات خاصة وتحرير محضر إثبات حالة لحضانتين، وذلك لعدم الترخيص وتم تحرير ٦ محاضر فض أختام وإصدار قرار غلق لـ ٨ عيادات خاصة، و٦ معمل تحاليل ومركز أسنان.

