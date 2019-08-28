السيسي: "تيكاد 7" تجمع إفريقيا مع أحد أقدم شركائها الإستراتيجيين

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي"، ولشعب اليابان على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم، وما بذل من جهد في إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد"، الذي تبدأ أعماله اليوم في يوكوهاما.



وقال "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد 7"، إن هذا المحفل يجمع إفريقيا مع أحد أقدم شركائها الاستراتيجيين، والذي يرتكز على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية في دول القارة الإفريقية منذ إطلاقه عام 1993، ويمكنني اليوم تأكيد أن شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدرًا كبيرًا من الإنجازات، وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية والإقليمية.



وأكد "السيسي"، أنه واعيًا لحجم التحديات التي لازالت تواجه دولنا وتؤثر على شراكتنا، في ظل مناخ دولي تجتاحه موجات الحمائية الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن التوقعات المتشائمة بتراجع النمو العالمي، وارتفاع معدلات البطالة خاصةً بين الشباب، وتفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ، وما يعصف بالعالم من نزعات التطرف وموجات الإرهاب، بما يُفاقم من التحديات التي تواجه الدولة الوطنية، في وقت تتزايد فيه تطلعات الشعوب، وتغلُب عليه نُدرة الموارد وسوء التوزيع، حيث تحتم علينا تلك الظروف تعزيز تعاوننا على مختلف الأصعدة التنموية.