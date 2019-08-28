الأربعاء 28 أغسطس 2019 الموافق 27 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

السيسي: نتطلع لخروج قمة "تيكاد 7" بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:33 ص
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لرئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" ولشعب اليابان على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم وما بذل من جهد في إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد".موجها شكره للشركاء المنظمين على الإعداد الموضوعي المتميز لهذه القمة، وما يبذلونه من جهد مستمر ودؤوب لتوطيد الشراكة بين أفريقيا واليابان.

وقال الرئيس السيسي - في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة التي بدأت أعمالها اليوم في مدينة يوكوهاما اليابانية-:إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث اليوم أمام هذا المحفل الذي يجمع أفريقيا مع أحد أقدم شركائها الاستراتيجيين والذي يرتكز على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية في دول القارة الأفريقية منذ إطلاقه عام 1993.. ويمكنني اليوم تأكيد أن شراكتنا في إطار "التيكاد" حققت قدرًا كبيرًا من الإنجازات، وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية والإقليمية.

وأكد الرئيس تطلعه لخروج قمة "التيكاد 7" بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق من أجل دفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الأفريقي، خاصة في ظل تطلع شعوبنا لما ستسفر عنه أعمال هذه القمة.

ودعا إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي المشترك مع اليابان للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ. كما توجه باسم أفريقيا بدعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في القارة السمراء.

وطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار.

وعبر عن تقديره لدعم "التيكاد" للخطة الطموحة لإسكات البنادق في كافة أرجاء أفريقيا بحلول عام 2020، مضيفا أن الطريق لا يزال طويلًا لطي تلك الصفحة الأليمة من تاريخ النزاعات، التي قوضت آمال التنمية، وهيأت بيئة خصبة لانتشار آفة التطرف والإرهاب.

وأكد الرئيس السيسي الحاجة الماسة لدعم سياسة الاتحاد الأفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، والذي يعمل على تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وبناء قُدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها في حماية أوطانها ترسيخًا للاستقرار والسلام.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

النسب يجمع العرب.. المصريات يفضلن الزواج من السعودى والسورى.. والليبيين فى ذيل القائمة

منذ حوالي 14 ساعة

الباز يكشف لأول مرة موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

منذ حوالي 19 ساعة

إحالة عمرو أديب للتحقيق أمام "الأعلى للإعلام"

منذ يوم

القصة الكاملة لشطب صيدليات "العزبى" و"رشدى" من سجلات الصيدلة

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

الأكثر قراءة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

أيام زمان

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

الصحة

دراسة "تفضح" أساليب الأطباء العلاجية "غير الفعالة"

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

الرئيس نيوز

خاص.. عائد سندات الخزانة يهبط لأدنى مستوى له بسبب تكالب الأجانب

الحفلات تنعش الضرائب.. مليونا جنيه في حفل الهضبة و180 ألف لرابح صقر

السيسي يكلف الحكومة بتطوير مسجد الحسين والمنطقة المحيطة به

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي بالجلسة الافتتاحية لقمة «تيكاد 7»

منوعات

شينجيانغ الصينية تحسن بيئة أنهارها وبحيراتها

الصين تعزز الحفاظ على المياه في المؤسسات العامة

امرأة تلد توأمًا يفصل بينهما 11 أسبوعًا

علماء صينيون يطورون مبيدات آفات يتحكم الضوء فى استجابة إطلاقها

كشكول

عبد الغفار يلتقي وفد أطباء جامعة عين شمس الموفدين للتدريب على عمليات زراعة الرئة المتقدمة بطوكيو

تخفيض درجات القبول في مدارس التعليم الثانوي العام والفني بشمال سيناء

تعليم الغربية تستعد للعام الدراسي الجديد بـ1266مدرسة

رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بالاستعداد لاستقبال ١٨٠ ألف طالب

إسلام سياسي

بالأسماء.. 13 إخوانى هارب مطلوبين للعدالة فى قضية "التخابر" أبرزهم محمود عزت

رئيس حزب الفضيلة يدعو إلي تنشيط العمل السري داخل الإخوان

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب

السعودية تجدد دعوة "الحوار اليمني" والتوحد ضد إرهاب الحوثي


زيت وسكر

هل يتقيد صرف الواردات الحوافز بتوقيعات الحضور؟.. “التنظيم والإدارة” يجيب!

القضاء ينتصر لأصحاب المعاشات.. التفاصيل!

دورة تدريبية بـ”الرى” حول تحليل صور الأقمار الصناعية

“الري” تزيل  48047  حالة تعدٍ على النيل منذ بدء الحملة القومية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة«1»
المزيد

الثقافة

خالد جلال يحصد لقب "الأفضل فى المسرح"

اكتشاف ضريح عمره 471 عاما فى شمالى الصين

ننشر عروض وأماكن اليوم الـ 12 للمهرجان القومى للمسرح

"العقلانية التنويرية والموروث الدينى" جديد عن دار الساقى

صفحتنا ع الفيس بوك