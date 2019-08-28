فيديو.. السيسي: 3 محاور هي ركيزة تحويل أفريقيا للشريك الاقتصادي

في إطار الأولوية التي توليها قمة التيكاد السابعة لدور القطاع الخاص، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ثلاثة محاور يجب التركيز عليها للإسراع بتحويل أفريقيا للشريك الاقتصادي الذي ننشده جميعاً.



وأوضح أن المحور الأول هو تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، لا سيما المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقي كمشروع ربط القاهرة برياً بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا، ومشروعات السكك الحديدية والطرق، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة.



وقال الرئيس إن ثاني هذه المحاور يتصل بتفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة، أما يتمثل المحور الثالث في أولوية السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، لا سيما بالنسبة للشباب، الأمر الذي يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا.



جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة التي بدأت أعمالها اليوم في مدينة يوكوهاما اليابانية.