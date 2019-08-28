شاهد.. لحظة وصول السيسى إلى اليابان

ويأتي انعقاد المؤتمر هذا العام بمدينة "يوكوهاما"، تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يدعم التعاون بين مصر واليابان في أفريقيا بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا، كما أن قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين في هذا الإطار، فضلا عن أن "تيكاد" تعد إحدى أهم القمم والتجمعات من أجل التعاون في تنمية وتطور القارة السمراء.





لمشاهدة الفيديو..

أضغط هنا



عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان، للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في إفريقيا "تيكاد 7"، والذي يقام في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري.ويعد المؤتمر من أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الإفريقية واليابان والمؤسسات الدولية.