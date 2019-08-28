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حوادث

تحرير 1725 مخالفة ردار على الطرق السريعة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:18 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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شن ضباط مباحث المرور، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

أسفرت الحملات التي شُنت على مدار 24 ساعة عن تحرير 1725 مخالفة تجاوز السرعة، التقطها الرادار بالطرق السريعة.

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار، لرصد سائقي المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.
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