الاستثمار توقع اتفاقية بين "السویدى" و"تویوتا"

شهد الرئيس إدجار لونجو، رئيس زامبيا، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق بين شركتي «السویدي إلیكتریك» و«تـویـوتـا تسـوشـو»، حول التطویر المشترك لتصمیم وبناء محطتين لتولید الكھرباء بالطاقة الشمسیة الفوتوفولطیة بقدرة 50 میجاوات لكل منهما مع نظام لتخزین الطاقة في بطاریات، بمدینتي سیشیكه ومونجو في جمھوریة زامبیا، وذلك علي هامش الدورة السابعة لـ"مؤتمر طوكیو الدولي للتنمیة فى إفریقیا تيكاد 7 "بمدینة یوكاهاما فى الیابان.



والمشروع يموله كل من «البنك الیاباني للتعاون الدولي JBIC» لصالح «وزارة الطاقة» في «جمھوریة زامبیا»، وسيكون أحد أكبر المشروعات في العالم لتخزين الطاقة الشمسية في بطاريات وأكبرها على الإطلاق في إفريقيا، كما سيكون المشروع الأكبر من نوعه الذي يموله «البنك الیاباني للتعاون الدولي».