استقرار أسعار الطوب الطفلي اليوم

قال المهندس علي سنجر رئيس شعبة الطوب بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الطوب الطفلي استقرت، اليوم الأربعاء، في الأسواق، وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس (40×20×20) سنتيمترًا نحو 3729 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف (60×20×20 ) سنتيمترًا نحو 550 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المُصمت (25×12.5×6) سنتيمترًا نحو (630) جنيهًا للألف طوبة.



وسجل سعر الطوب الطفلي (25×12×6.5) سنتيمتر نحو (495) جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب (25×12×13) سنتيمترًا نحو (918) جنيهًا، والرملي الوردي (25×12×6) سنتيمترًا (839) جنيهًا.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة في مصر تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.