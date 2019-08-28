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مصر

اتحاد عمال مصر يبحث مستقبل العمالة مع الوفد الليبى

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:11 ص
النائب جبالي المراغي
النائب جبالي المراغي
دعاء جابر
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يستضيف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، وفد القيادات السياسية والتنفيذية والنقابية في دولة ليبيا، والذي يزور مصر حاليا.

وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد وعضو مجلس النواب، إن اجتماع القيادات العمالية مع الوفد الليبي سيبحث أوجه التعاون الأخوي في مجال الأنشطة العمالية، والاتفاق على وضع أسس لمستقبل العمالة المصرية التي ستشارك في إعمار ليبيا، والتأكيد على دور اتحاد العمال المصري في توفير الرعاية اللازمة لهذه العمالة من خلال تنشيط أوجه التعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في ليبيا.
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