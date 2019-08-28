تراجع الذهب وسط مخاوف من ركود محتمل

تراجع الذهب اليوم الأربعاء بعد ‭‬‬مكاسب تجاوزت واحدا بالمئة الجلسة السابقة وسط مخاوف من ركود محتمل، لكنه استقر قرب أعلى مستوى فيما يزيد على سته أعوام بفضل آمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصينية الأمريكية.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1537.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن قد لامس يوم الإثنين 1554.56 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام.



وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة تراجع الذهب 0.3 بالمائة إلى 1546.50 دولار للأوقية.



ومما يزيد من الضغط على المعدن الأصفر قوة الدولار الذي صعد 0.1 بالمائة أمام منافسيه الرئيسيين بينما سجلت الأسهم الأسيوية مكاسب محدودة.