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مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 36 درجة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:50 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 36
شبين الكوم 25 35
طنطا 25 34
دمنهور 24 33
الإسكندرية 25 32
بلطيم 23 32
مطروح 23 32
السلوم 23 32
سيوة 26 38
بورسعيد 26 32
دمياط 25 32
الزقازيق 25 38
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 36
العريش 23 33
رفح 22 32
رأس سدر 25 36
نخل 19 36
نويبع 28 37
طابا 25 34
كاترين 19 32
الطور 27 36
شرم الشيخ 30 38
الغردقة 29 39
مرسى علم 30 37
الفيوم 25 37
بنى سويف 24 37
المنيا 24 38
أسيوط 25 38
سوهاج 25 39
قنا 24 40
الأقصر 26 41
أسوان 28 42
أبوسمبل 28 42
الوادى الجديد 25 42
شلاتين 28 37
أبورماد 28 36
حلايب 30 35
رأس حدربة 29 34.
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