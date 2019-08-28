فيديو.. مقتل طفلين فى حادث طعن بولاية أوهايو الأمريكية





أعلنت "شبكة سى بى إس نيوز" الأمريكية، عن مقتل طفلين وإصابة 10 آخرين فى حادث طعن بولاية أوهايو الأمريكية، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن المهاجم.وأضافت الشبكة أن المشتبه به سرق سيارة شرطة وفر بها هاربا، بعد أن طعن عددا من الأشخاص.وأشارت الشبكة، إلى أن الحادث أسفر عن مقتل طفلين، مضيفة أن الـ10 الآخرين حالتهم خطرة، مؤكدة أن الحادث وقع فى الفرع الرئيسى لمكتبة مترو دايتون، موضحة أن الشرطة أخلت المكان وأغلقته، ولا تزال تبحث عن المشتبه به.