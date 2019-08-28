تحديد موعد الاختبار الحكومى لأضخم مروحية فى العالم

يختتم الاختبار الحكومي لنموذج مطور من مروحية "مي – 26 تي 2 في" منتصف عام 2020.



وتستطيع المروحية المطورة بصفتها أضخم المروحيات في العالم أن تنقل داخل جسمها أو خارجه نحو 20 طنا من الحمولة.



وقال مدير إدارة المبيعات العسكرية في شركة "مروحيات روسيا"، فلاديسلاف سافيليف، إنه تم تصميم النموذج المطور لمروحية "مي – 26 تي 2 في" بطلب وزارة الدفاع الروسية.



وتكللت اختباراته التمهيدية بنجاح تام.



وقال، سافيليف في تصريح أدلى به على خلفية معرض "ماكس-2019" الدولي للطيران والفضاء إن النموذج الجديد تزود، خلافا لسابقه، بمنظومة "فيتيبسك" الخاصة بحمايته من صواريخ "أرض – جو".



وحصلت المروحية على قمرة القيادة الزجاجية المزودة بـ5 شاشات متعددة المهام وكذلك الطيار الآلي الرقمي ونظام "نافستارجلوناس" للملاحة الفضائية.



وسمح كل ذلك بتخفيض عدد أفراد طاقم المروحية من 5 إلى 3 أفراد.



يذكر أن مهندسي مصنع روستوف للمروحيات يعملون حاليا على تصميم نسخة قطبية من مروحية "مي – 26 تي 2 في".



وتتميز النسخة الجديدة بقدرتها على تحمل درجات الحرارة إلى ما دون 50 درجة مئوية تحت الصفر.