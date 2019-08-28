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عالم

قرار اليابان بإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء يدخل حيز التنفيذ

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ستزيل الحكومة اليابانية كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم اليوم الأربعاء كما هو مخطط له في خطوة من شأنها أن تزيد من تفاقم الصدع في العلاقات الثنائية بين البلدين.

اتخذت الحكومة اليابانية قرار إزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء التي تخضع الدول فيها لقيود تجارية أقل، في يوم 2 أغسطس الجاري وأصدرت عقبها مشروع قانون منقح من المقرر أن يدخل حيز التنفيز اليوم الأربعاء.

طالبت الحكومة الكورية الجنوبية اليابان برفع القرار في عدة مناسبات مثل كلمة الرئيس الكوري الجنوبية مون جيه-إن بمناسبة عيد تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني، واجتماع وزيري الخارجية بين سيئول وطوكيو في بكين بالصين مؤخرا، غير أن اليابان لم تستجب لأي من مطالب كوريا الجنوبية.

وحاول رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك-يون" يوم أمس الثلاثاء اقناع اليابان برفع قرارها قائلا إنه في المقابل قد تعيد الحكومة الكورية الجنوبية النظر في إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، بيد أن اليابان لم تقبل اقتراح "لي".

وأصبحت كوريا الجنوبية التي تمت إضافتها إلى القائمة في عام 2004، أول دولة تتم إزالتها منها.

يشار إلى أن حذف كوريا الجنوبية سيسمح لليابان بتقييد صادراتها إلى كوريا الجنوبية على نطاق واسع، حيث سيتوجب على المصدرين اليابانيين الحصول على تراخيص لكل حالة تصدير على حدى لمئات من المواد الصناعية ذات الأغراض المزدوجة والتي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة.

هذا وادعت الحكومة اليابانية أن الإجراء المعني يهدف إلى تطبيق نظام مراقبة أكثر كفاءة على صادرات البلاد وليس هناك نية للتأثير على العلاقة بين البلدين، غير أن الحكومة الكورية الجنوبية وحتى وسائل الإعلام اليابانية، اعتبرته خطوة انتقامية واضحة لقرارات المحكمة العليا لكوريا الجنوبية في العام الماضي والتي تأمر الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في كوريا الجنوبية خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

يذكر أن العلاقات الثنائية بين سيئول وطوكيو تمر بمرحلة عصيبة منذ أن فرضت الأخيرة قيودها على صادراتها من المواد الأساسية الضرورية لصناعة أشباه الموصلات والشاشات إلى كوريا الجنوبية في يوليو الماضي.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الكورية الجنوبية احتجاجات على هذا الإجراء إلى الحكومة اليابانية.
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